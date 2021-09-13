Производители шоколада предупредили россиян о скором росте цен

Генеральный директор кондитерской фабрики "Алкион" Алексей Грачёв заявил, что в скором времени шоколад в России подорожает минимум на 25%. Он пояснил, что это вызвано ростом стоимости сырья.

"Стоимость сырья выросла на 10%, дальше всё идёт по цепочке: производители, дистрибьюторы, ретейлеры — каждый делает свою наценку. В итоге на полке магазина продукт может оказаться минимум на 25% дороже", — приводит Ura.ru его слова.

Грачёв считает, что рост стоимости самого сырья связан с мировой инфляцией, поскольку многое зависит от особенностей логистики. В свою очередь владелец и генеральный директор шоколадной фабрики ShokoBox Андрей Шарков отметил, что на стоимость шоколада влияет и курс доллара. По его словам, повышение стоимости любимого многими россиянами лакомства для производителей является вынужденной мерой.