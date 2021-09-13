В России предложили увеличить отпуск борющимся с ковидом медикам
Автор инициативы отметил, что благодаря труду медицинских работников удаётся не только сдерживать распространение ковида, но и добиваться высоких результатов по вакцинированию и снижению смертности.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой увеличить оплачиваемый отпуск врачам и медперсоналу, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
По словам Петрова, именно благодаря труду медиков удаётся не только сдерживать распространение CoViD-19, но и добиваться высоких результатов по вакцинированию и снижению смертности среди населения. Он отметил, что правительство и региональные власти выделяют врачам, задействованным в этой работе, денежные выплаты, однако "никакие деньги не в состоянии компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом".
"В данной связи прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска, чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы", — говорится в тексте обращения.
Петров уточнил, что эта мера поспособствует повышению эффективности труда медработников, а также благоприятно скажется на пациентах, за которыми будут ухаживать отдохнувшие врачи.
Ранее в Госдуме назвали способ увеличить зарплату медикам в два раза. Депутат Михаил Щапов считает, что высокие налоги для определённого ряда граждан помогут решить проблему. По его словам, обязательные выплаты смогут давать более одного триллиона рублей в год.
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