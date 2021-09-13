Памфилова ожидает явку на выборах в Госдуму не ниже, чем в 2016 году

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ожидает, что явка на грядущих сентябрьских выборах будет не ниже, чем в 2016 году. Об этом она заявила в интервью газете "Ведомости".

"Давайте сравним с аналогичными выборами в 2016 году: тот же ВЦИОМ незадолго до выборов на основе опросов прогнозировал явку порядка 45%, но не больше 50% от всех имеющих право голоса. В результате явка оказалась около 48% от всех имеющих право голоса. То есть имеются основания предполагать, что явка будет не ниже, чем в 2016 году", — отметила Памфилова.