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Памфилова ожидает явку на выборах в Госдуму не ниже, чем в 2016 году

Ранее глава ЦИК заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.

13 сентября, 06:40

Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ожидает, что явка на грядущих сентябрьских выборах будет не ниже, чем в 2016 году. Об этом она заявила в интервью газете "Ведомости".

"Давайте сравним с аналогичными выборами в 2016 году: тот же ВЦИОМ незадолго до выборов на основе опросов прогнозировал явку порядка 45%, но не больше 50% от всех имеющих право голоса. В результате явка оказалась около 48% от всех имеющих право голоса. То есть имеются основания предполагать, что явка будет не ниже, чем в 2016 году", — отметила Памфилова.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Ранее Элла Памфилова заявляла о 99% готовности избирательной системы РФ к голосованию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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