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Путин поручил внести поправки для защиты соцвыплат от списаний по долгам

Кроме того, ЦБ поручено взаимодействовать с банками, чтобы обеспечить возврат гражданам списанных средств.

13 сентября, 06:59
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия". Среди них — поручение внести в законодательство поправки, направленные на защиту социальных выплат от списания по долгам.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)", — говорится в тексте документа.

Сроком исполнения поручения значится 1 февраля 2022 года, ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, ЦБ поручено взаимодействовать с банками, чтобы обеспечить возврат таких списанных выплат.

Путин призвал банки вернуть соцвыплаты, списанные со счетов россиян за кредиты

Путин призвал банки вернуть соцвыплаты, списанные со счетов россиян за кредиты

А 29 июня Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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