В Крыму назвали опаснейшим прецедентом задержание россиянина в аэропорту Праги

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов прокомментировал задержание в пражском аэропорту россиянина, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав РФ. По словам политического деятеля, происходящее сейчас с Александром Франчетти связано с нарастающей активизацией русофобских сил в Восточной Европе.

"Полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей", — приводит РИА "Новости" слова Молохова.

Он отметил, что если украинские власти вывезут россиянина в Киев, то там его сразу же передадут представителям СБУ. Это, как подчеркнул политический деятель, будет считаться не только вопиющим нарушением норм международного права, но и предупреждением для всех граждан РФ, которые положительно восприняли воссоединение Крыма с Россией.

"Если ранее подобные действия в отношении россиян могли позволить только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты", — заключил Молохов.

Накануне Лайф сообщал, что в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. По словам Молохова, Киев ранее выдвигал против нашего соотечественника обвинения. При депортации на Украину Франчетти грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель.