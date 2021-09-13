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В Крыму назвали опаснейшим прецедентом задержание россиянина в аэропорту Праги

Этот инцидент связан с нарастающей активизацией русофобских сил в Восточной Европе, отметил Александр Молохов. По его словам, требуется незамедлительный ответ властей РФ.

13 сентября, 07:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов прокомментировал задержание в пражском аэропорту россиянина, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав РФ. По словам политического деятеля, происходящее сейчас с Александром Франчетти связано с нарастающей активизацией русофобских сил в Восточной Европе.

"Полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей", — приводит РИА "Новости" слова Молохова.

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Он отметил, что если украинские власти вывезут россиянина в Киев, то там его сразу же передадут представителям СБУ. Это, как подчеркнул политический деятель, будет считаться не только вопиющим нарушением норм международного права, но и предупреждением для всех граждан РФ, которые положительно восприняли воссоединение Крыма с Россией.

"Если ранее подобные действия в отношении россиян могли позволить только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты", — заключил Молохов.

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Накануне Лайф сообщал, что в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. По словам Молохова, Киев ранее выдвигал против нашего соотечественника обвинения. При депортации на Украину Франчетти грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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