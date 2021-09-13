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Путин поручил выделить в бюджете 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2022 году

Соответствующее поручение кабмин РФ должен выполнить до 1 октября текущего года. Предполагается, что расселять будут дома, признанные аварийными на 1 января 2021-го.

13 сентября, 07:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Предусмотреть выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда", — сказано в документе.

Предполагается, что расселять будут жильцов домов, признанных аварийными на 1 января 2021 года. Соответствующее поручение кабмин РФ должен выполнить до 1 октября текущего года.

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Напомним, новую программу расселения аварийного жилья Владимир Путин анонсировал в ходе съезда партии "Единая Россия" в августе. В неё войдёт более 11 миллионов квадратных метров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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