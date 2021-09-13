Путин поручил выделить в бюджете 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в 2022 году
Соответствующее поручение кабмин РФ должен выполнить до 1 октября текущего года. Предполагается, что расселять будут дома, признанные аварийными на 1 января 2021-го.
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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
"Предусмотреть выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда", — сказано в документе.
Предполагается, что расселять будут жильцов домов, признанных аварийными на 1 января 2021 года. Соответствующее поручение кабмин РФ должен выполнить до 1 октября текущего года.
Напомним, новую программу расселения аварийного жилья Владимир Путин анонсировал в ходе съезда партии "Единая Россия" в августе. В неё войдёт более 11 миллионов квадратных метров.
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