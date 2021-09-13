Россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги

Президент России Владимир Путин поручил расширить перечень услуг, предоставляемых отделениями Почты России, и добавить к ним возможность забрать лекарства и получить государственные услуги. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами", — сказано в документе.

Кроме того, у россиян должна быть возможность получения в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг, отмечается в записи.

Соответствующее поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Почты России Максим Акимов должны выполнить до 1 ноября 2021 года.