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Россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги

Соответствующее поручение президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Почты России Максим Акимов должны выполнить до 1 ноября 2021 года.

13 сентября, 07:28
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Президент России Владимир Путин поручил расширить перечень услуг, предоставляемых отделениями Почты России, и добавить к ним возможность забрать лекарства и получить государственные услуги. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами", — сказано в документе.

Кроме того, у россиян должна быть возможность получения в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг, отмечается в записи.

"Единая Россия" законодательно обеспечит модернизацию почтовых отделений

"Единая Россия" законодательно обеспечит модернизацию почтовых отделений

Соответствующее поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Почты России Максим Акимов должны выполнить до 1 ноября 2021 года.

С идеей предоставления рецептурных препаратов по почте ранее выступили в Госдуме. Отмечалось, что все необходимые технические возможности для доставки таких лекарств у компании есть.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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