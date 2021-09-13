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В Москве с травмой головы госпитализировали актёра Станислава Любшина

В пресс-службе МХТ имени Чехова Лайфу сообщили, что с артистом произошёл несчастный случай на сцене во время спектакля.

13 сентября, 07:30
<p>Станислав Любшин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Станислав Любшин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Актёра Станислава Любшина госпитализировали с травмой головы прямо из театра. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, 88-летний артист, предварительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Отмечается, что актёр упал сам.

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Любшина доставили в больницу № 67, где перевели в травматологическое отделение. При этом в пресс-службе МХТ имени Чехова, где и работает артист, Лайфу сообщили, что травма актёра несерьёзная.

"Нет у него никакой серьёзной травмы, был несчастный случай на сцене во время спектакля. Его увезли в больницу, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Сейчас чувствует себя хорошо", — уточнили в театре.

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Ранее Лайф сообщал, что актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали. По словам супруга артистки Романа Малькова, она находилась под капельницей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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