В Москве с травмой головы госпитализировали актёра Станислава Любшина

Актёра Станислава Любшина госпитализировали с травмой головы прямо из театра. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, 88-летний артист, предварительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Отмечается, что актёр упал сам.

Любшина доставили в больницу № 67, где перевели в травматологическое отделение. При этом в пресс-службе МХТ имени Чехова, где и работает артист, Лайфу сообщили, что травма актёра несерьёзная.

"Нет у него никакой серьёзной травмы, был несчастный случай на сцене во время спектакля. Его увезли в больницу, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Сейчас чувствует себя хорошо", — уточнили в театре.