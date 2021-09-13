Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Биржевая цена газа в Европе побила рекорд, достигнув отметки в 727 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что спустя полчаса после открытия торгов стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки в 59,58 евро за 1 МВтч.