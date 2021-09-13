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Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Отмечается, что спустя полчаса после открытия торгов стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 59,58 евро за 1 МВтч.

13 сентября, 07:41
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Биржевая цена газа в Европе побила рекорд, достигнув отметки в 727 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что спустя полчаса после открытия торгов стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки в 59,58 евро за 1 МВтч.

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Напомним, 10 сентября цена газа в Европе впервые превысила $710 за тысячу кубометров. При этом ещё с утра 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за 1000 кубометров, к вечеру был поставлен промежуточный рекорд на отметке 700 долларов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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