Биржевая цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум
Отмечается, что спустя полчаса после открытия торгов стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 59,58 евро за 1 МВтч.
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Биржевая цена газа в Европе побила рекорд, достигнув отметки в 727 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Отмечается, что спустя полчаса после открытия торгов стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки в 59,58 евро за 1 МВтч.
Напомним, 10 сентября цена газа в Европе впервые превысила $710 за тысячу кубометров. При этом ещё с утра 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за 1000 кубометров, к вечеру был поставлен промежуточный рекорд на отметке 700 долларов.
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