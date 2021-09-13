Ространснадзор проверит авиакомпанию после крушения L-410 в Иркутской области
Накануне самолёт совершил жёсткую посадку. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа, четыре человека погибли.
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Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании "Аэросервис" после крушения самолёта L-410 в Иркутской области.
"Создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта. На месте происшествия находятся советник руководителя Ространснадзора Артём Даниленко и начальник территориального Управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.
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