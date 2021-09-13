Губернатор Забайкалья не дождался маршрутки на остановке, проверяя работу транспорта после жалобы школьницы. Видео © Instagram / osipov_officially

Школьница из Читы пожаловалась губернатору Забайкальского края на то, что мёрзнет на конечной остановке каждое утро, когда едет на учёбу, и не может дождаться маршрутки по полчаса. Руководитель региона Александр Осипов лично выехал на остановочный пункт — и не смог уехать, так и не дождавшись автобуса 35-го маршрута. Историей он поделился в "Инстаграме".

"Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35-го маршрута. Прождал до 22:00 — и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же", — написал Осипов на своей странице.

На остановке он был с руководителем администрации города Александром Сапожниковым и обратился к нему с просьбой применять имеющиеся полномочия и наказывать бессовестных людей, которые попали на маршруты и не обслуживают горожан должным образом.