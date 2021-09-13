"Надо работать": Губернатор Забайкалья после жалобы школьницы час прождал маршрутку, но она не приехала
Вместе с Осиповым общественного транспорта ждал руководитель Администрации Читы, которому глава региона поручил разобраться в ситуации.
Губернатор Забайкалья не дождался маршрутки на остановке, проверяя работу транспорта после жалобы школьницы. Видео © Instagram / osipov_officially
Школьница из Читы пожаловалась губернатору Забайкальского края на то, что мёрзнет на конечной остановке каждое утро, когда едет на учёбу, и не может дождаться маршрутки по полчаса. Руководитель региона Александр Осипов лично выехал на остановочный пункт — и не смог уехать, так и не дождавшись автобуса 35-го маршрута. Историей он поделился в "Инстаграме".
"Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35-го маршрута. Прождал до 22:00 — и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же", — написал Осипов на своей странице.
На остановке он был с руководителем администрации города Александром Сапожниковым и обратился к нему с просьбой применять имеющиеся полномочия и наказывать бессовестных людей, которые попали на маршруты и не обслуживают горожан должным образом.
А ранее Лайф рассказывал, что водителя-хама уволили после попытки высадить из маршрутки программиста с ДЦП Ивана Бакаидова. Петербургская транспортная компания разобралась в скандальном инциденте и извинилась перед парнем, на которого "наехал" их сотрудник.
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