Туристический автобус с россиянами и украинцами лоб в лоб столкнулся со школьным на трассе в Турции
У водителя транспортного средства прямо за рулём случился сердечный приступ, в результате чего он потерял контроль над управлением. Пострадало не менее 30 человек.
Фото © Twitter / Haber Strateji
Автобус с украинскими и российскими туристами попал в ДТП на юго-западе Турции. Об этом сообщило DHA.
Авария произошла утром на автодороге в районе города Мугла. Отмечается, что водитель перенёс сердечный приступ за рулём, в результате чего автобус потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, двигавшимся по встречному направлению. В итоге водитель туристического транспорта скончался, пострадало не менее 30 человек.
Травмированных доставили в ближайшие медицинские учреждения, отмечается, что состояние троих учеников оценивается как тяжёлое. На месте работают правоохранительные органы, устанавливая все обстоятельства случившегося.
А ранее Лайф рассказывал, что в результате ДТП с автобусом в Египте погибло 12 человек и 40 пострадали. Автобус направлялся в Каир из Шарм-эль-Шейха. Водитель по неизвестным причинам налетел на бетонное ограждение.
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