Туристический автобус с россиянами и украинцами лоб в лоб столкнулся со школьным на трассе в Турции

У водителя транспортного средства прямо за рулём случился сердечный приступ, в результате чего он потерял контроль над управлением. Пострадало не менее 30 человек.