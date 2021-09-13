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Туристический автобус с россиянами и украинцами лоб в лоб столкнулся со школьным на трассе в Турции

У водителя транспортного средства прямо за рулём случился сердечный приступ, в результате чего он потерял контроль над управлением. Пострадало не менее 30 человек.

13 сентября, 08:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/haber_strateji" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haber Strateji</a></p>

Фото © Twitter / Haber Strateji

Автобус с украинскими и российскими туристами попал в ДТП на юго-западе Турции. Об этом сообщило DHA.

Авария произошла утром на автодороге в районе города Мугла. Отмечается, что водитель перенёс сердечный приступ за рулём, в результате чего автобус потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, двигавшимся по встречному направлению. В итоге водитель туристического транспорта скончался, пострадало не менее 30 человек.

  • Фото © Twitter / Haber Strateji
    Фото © Twitter / Haber Strateji
  • Фото © Twitter / Haber Strateji
    Фото © Twitter / Haber Strateji

Фото © Twitter / Haber Strateji

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На Кубани автобус со студентами вылетел в кювет

На Кубани автобус со студентами вылетел в кювет

Травмированных доставили в ближайшие медицинские учреждения, отмечается, что состояние троих учеников оценивается как тяжёлое. На месте работают правоохранительные органы, устанавливая все обстоятельства случившегося.

А ранее Лайф рассказывал, что в результате ДТП с автобусом в Египте погибло 12 человек и 40 пострадали. Автобус направлялся в Каир из Шарм-эль-Шейха. Водитель по неизвестным причинам налетел на бетонное ограждение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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