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На поиски пропавшей из багажа в Домодедово собаки брошена оперативная группа

В пресс-службе аэропорта подтвердили — осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут и очутился на воле до посадки в самолёт. Местонахождение животного до сих пор не известно.

13 сентября, 10:04
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На поиски пропавшей из багажа собаки по кличке Ева брошена "оперативная группа". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово. Там отметили, что работа ведётся в круглосуточном режиме на всей территории аэродрома — 1300 гектаров.

"В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтёры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомца", — отметили в аэропорту.

В пресс-службе уточнили, что животное вырвалось из переноски и убежало во время погрузки в самолёт. Это видно на записи камер наблюдения. Во время осмотра переноски выяснилось, что Ева перегрызла защитный хомут. В некоторых СМИ появилась информация, что питомца якобы заметили на взлётно-посадочной полосе. Однако сотрудники Домодедово опровергли эту информацию. По их данным, на ВПП собаки нет.

Переноска, из которой сбежала Ева. Фото © LIFE

Переноска, из которой сбежала Ева. Фото © LIFE

"Мы сожалеем о произошедшем и приложим все усилия, чтобы найти питомца", — добавили представители авиагавани.

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Ранее Лайф сообщал, что в Домодедово третьи сутки не могут найти пропавшую из багажа собаку. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке в самолёт животное якобы вырвалось из переноски и куда-то убежало.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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