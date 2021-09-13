На поиски пропавшей из багажа в Домодедово собаки брошена оперативная группа
В пресс-службе аэропорта подтвердили — осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут и очутился на воле до посадки в самолёт. Местонахождение животного до сих пор не известно.
Фото © LIFE
На поиски пропавшей из багажа собаки по кличке Ева брошена "оперативная группа". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово. Там отметили, что работа ведётся в круглосуточном режиме на всей территории аэродрома — 1300 гектаров.
"В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтёры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомца", — отметили в аэропорту.
В пресс-службе уточнили, что животное вырвалось из переноски и убежало во время погрузки в самолёт. Это видно на записи камер наблюдения. Во время осмотра переноски выяснилось, что Ева перегрызла защитный хомут. В некоторых СМИ появилась информация, что питомца якобы заметили на взлётно-посадочной полосе. Однако сотрудники Домодедово опровергли эту информацию. По их данным, на ВПП собаки нет.
Переноска, из которой сбежала Ева. Фото © LIFE
"Мы сожалеем о произошедшем и приложим все усилия, чтобы найти питомца", — добавили представители авиагавани.
Ранее Лайф сообщал, что в Домодедово третьи сутки не могут найти пропавшую из багажа собаку. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке в самолёт животное якобы вырвалось из переноски и куда-то убежало.
Комментариев: 0