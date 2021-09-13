На поиски пропавшей из багажа в Домодедово собаки брошена оперативная группа

На поиски пропавшей из багажа собаки по кличке Ева брошена "оперативная группа". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово. Там отметили, что работа ведётся в круглосуточном режиме на всей территории аэродрома — 1300 гектаров.

"В оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтёры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Сотрудникам направлены фотографии питомца", — отметили в аэропорту.

В пресс-службе уточнили, что животное вырвалось из переноски и убежало во время погрузки в самолёт. Это видно на записи камер наблюдения. Во время осмотра переноски выяснилось, что Ева перегрызла защитный хомут. В некоторых СМИ появилась информация, что питомца якобы заметили на взлётно-посадочной полосе. Однако сотрудники Домодедово опровергли эту информацию. По их данным, на ВПП собаки нет.

Переноска, из которой сбежала Ева. Фото © LIFE

"Мы сожалеем о произошедшем и приложим все усилия, чтобы найти питомца", — добавили представители авиагавани.