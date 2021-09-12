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Пёс спас 93-летнюю старушку от смерти, согревая её в течение двух дней, пока их не нашли спасатели

Два дня питомец согревал хозяйку и служил "меткой" для тепловизоров полицейских.

12 сентября, 06:00

Фото © The Korea Bizwire

24 августа семья 93-летней Ким забила тревогу. Старушка ушла из своего дома вместе со своей собакой и не вернулась. Куда именно отправилась женщина, никто не знал. Прошло два дня, а кореянку так и не нашли. Родственники стали готовиться к худшему, как вдруг полицейский связался с детьми и сказал, что Ким нашли живой. Как оказалось, выжить старушке помогла её собака.

Фото © The Korea Bizwire

Фото © The Korea Bizwire

Ким успела отойти от своего дома в Хонсоне всего на два километра. Старушка заблудилась и потеряла сознание посреди поля. На следующий день в районе шёл дождь. Из-за этого состояние кореянки сильно ухудшилось. Но и это половина беды. Из-за упавшей температуры тела Ким было невозможно отследить с помощью тепловизоров. Вот тут-то и пригодился домашний пёс традиционной корейской породы чиндо.

Фото © Twitter / lentaruofficial

Фото © Twitter / lentaruofficial

Пёс не отходил от престарелой хозяйки. Так питомец постоянно согревал её, что помогло пережить два дня под дождём и ветром. Найти Ким в итоге тоже удалось только благодаря собаке — дроны с тепловизорами сначала заметили его, а потом уже и ослабленную хозяйку, пишет The Korea Bizwire.

Фото © The Korea Bizwire

Фото © The Korea Bizwire

Кстати, питомец живёт в доме старушки всего ничего. Три года назад семья его приютила, когда нашла разодранного после драки с другими собаками.

15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки

15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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