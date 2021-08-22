15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки

"Кот как бы намекает — собакам тут не рады"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"О, привет! Я Мако, питбуль двух с половиной лет. Просто занимаюсь кошачьими штуками с моими братишками Пеканом и Гизмо!"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Марти воспитали кошки. А так и не скажешь..."

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Майло решил бросить собачью жизнь и стать кошкой"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Кажется, наш питбуль слишком много тусуется с кошкой"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Только посмотрите, как он сидит на диване"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Познакомьтесь с Декстером. Он вообще не понимает, как пользоваться своими лапами"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Мэдди заперла себя в подвале, но постеснялась гавкать. Вот как я об этом узнал"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Только тогда он понял — всё-таки он не кот"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Это Локи. Он обожает смотреть за людьми"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Я купил вольер для своей собаки и сверху поставил кошачий лежак. Но Грейси всегда хочет быть со своей кошечкой"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Моя собака думает, что она — кошка"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Вот где собака моей мамы любит сидеть, когда та работает во дворе в саду"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Так, он проводит с котами слишком много времени!"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Облачко застряло в кошачьем домике"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Примеры выше — лишь маленькая часть из того, что удалось запечатлеть хозяевам. Остальным собачники делятся в специальной теме на Reddit — WhatsWrongWithYourDog ("Что не так с твоей собакой?").