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    15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки

    Считается, что кошки с собаками не в ладах. Но, похоже, межвидовой борьбе пришёл конец. Некоторые псы не только дружат с усатыми — они переняли у них все повадки. Вышло нелепо и очень смешно.

    22 августа, 13:00

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Кот как бы намекает — собакам тут не рады"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "О, привет! Я Мако, питбуль двух с половиной лет. Просто занимаюсь кошачьими штуками с моими братишками Пеканом и Гизмо!"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Марти воспитали кошки. А так и не скажешь..."

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Майло решил бросить собачью жизнь и стать кошкой"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Кажется, наш питбуль слишком много тусуется с кошкой"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Только посмотрите, как он сидит на диване"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Познакомьтесь с Декстером. Он вообще не понимает, как пользоваться своими лапами"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Мэдди заперла себя в подвале, но постеснялась гавкать. Вот как я об этом узнал"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Только тогда он понял — всё-таки он не кот"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Это Локи. Он обожает смотреть за людьми"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Я купил вольер для своей собаки и сверху поставил кошачий лежак. Но Грейси всегда хочет быть со своей кошечкой"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Моя собака думает, что она — кошка"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Вот где собака моей мамы любит сидеть, когда та работает во дворе в саду"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Так, он проводит с котами слишком много времени!"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    "Облачко застряло в кошачьем домике"

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

    Примеры выше лишь маленькая часть из того, что удалось запечатлеть хозяевам. Остальным собачники делятся в специальной теме на Reddit — WhatsWrongWithYourDog ("Что не так с твоей собакой?").

    15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь

    15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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