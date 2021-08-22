15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки
Считается, что кошки с собаками не в ладах. Но, похоже, межвидовой борьбе пришёл конец. Некоторые псы не только дружат с усатыми — они переняли у них все повадки. Вышло нелепо и очень смешно.
"Кот как бы намекает — собакам тут не рады"
"О, привет! Я Мако, питбуль двух с половиной лет. Просто занимаюсь кошачьими штуками с моими братишками Пеканом и Гизмо!"
"Марти воспитали кошки. А так и не скажешь..."
"Майло решил бросить собачью жизнь и стать кошкой"
"Кажется, наш питбуль слишком много тусуется с кошкой"
"Только посмотрите, как он сидит на диване"
"Познакомьтесь с Декстером. Он вообще не понимает, как пользоваться своими лапами"
"Мэдди заперла себя в подвале, но постеснялась гавкать. Вот как я об этом узнал"
"Только тогда он понял — всё-таки он не кот"
"Это Локи. Он обожает смотреть за людьми"
"Я купил вольер для своей собаки и сверху поставил кошачий лежак. Но Грейси всегда хочет быть со своей кошечкой"
"Моя собака думает, что она — кошка"
"Вот где собака моей мамы любит сидеть, когда та работает во дворе в саду"
"Так, он проводит с котами слишком много времени!"
"Облачко застряло в кошачьем домике"
Примеры выше — лишь маленькая часть из того, что удалось запечатлеть хозяевам. Остальным собачники делятся в специальной теме на Reddit — WhatsWrongWithYourDog ("Что не так с твоей собакой?").
WOW-animals
Мой дом — не моя кошка: 15 невероятно наглых усатых, которые проникли в чужое жилище и решили там остаться
сегодня в 06:00
15 непослушных собак, которых поймали на месте преступления, но им нисколько не стыдно
вчера в 14:00
Кот заснул на выставке миниатюр, а проснулся в мире абсурда, когда пользователи превратили его в мем
20 августа, 07:57
Комментариев: 0