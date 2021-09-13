В Домодедово пропала собака, её ищут третьи сутки. Видео © LIFE

В международном аэропорту Домодедово уже третьи сутки не могут найти собаку по кличке Ева, пропавшую из багажа. Пёс должен был вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта собака не попала. Лайф узнал подробности произошедшего, поговорил с хозяевами хвостатой, а также связался с авиакомпанией — в S7 уверяют, что в воздушной гавани прилагают все усилия для обнаружения питомца.

"Вечером 10 сентября я, мой муж и дочь вылетали из Домодедово в Симферополь рейсом S7 2013, с нами была собака, которую мы сдали в багаж за три часа до вылета — в специальной переноске, решётку переноски сотрудники авиакомпании на приёмке прикрутили хомутами к самой переноске намертво. По прилёте в аэропорт Симферополя мы ожидали выдачи собаки час, после чего узнали, что на борту собаки не было!" — рассказала нам хозяйка Евы Екатерина Безрученко.

Фото © LIFE

По её словам, семья написала заявку о потере багажа с любимицей в Симферополе, которую якобы передали в Домодедово. Сотрудники московского аэропорта сообщили, что животное вырвалось из переноски и убежало во время погрузки в самолёт, на данный момент ведутся поиски собаки. Однако, по словам Екатерины, информацию о сбежавшей Еве никто семье не предоставил ни в Домодедово, "ни по прилёте на место". 11 сентября сотрудники аэропорта заявили Безрученко, что "ничего не знают о судьбе животного и что не занимаются поисками собак, а заявку [о потере багажа] передали авиакомпании".

"Авиакомпания сказала, что никаких заявок не получала. Все фото и документы есть. Переноску не отправили и не предоставляют ни её саму, ни её фото. По итогу животное начали искать только почти спустя сутки, только после подключения полиции! Собака — живое существо — это раз. Это наш друг и член семьи — это два. И это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолёты, риску опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится!" — отметила Екатерина.

Кроме того, семья подала электронное обращение в транспортную прокуратуру. А 12 сентября мама Екатерины приезжала в Домодедово, чтобы забрать переноску и узнать, в каком состоянии она находится после "побега" Евы. Однако выдавать её сотрудники аэропорта отказались. Пострадавшая уверена: представители авиагавани "утаивают доказательства".

Лайф также связался с авиакомпанией S7, самолётом которой лишившаяся собаки семья летела в Крым. Сотрудники подтвердили пропажу пса, который "сбежал из своей переноски в аэропорту Домодедово", и сообщили, что сожалеют о случившемся.

"Мы понимаем, насколько это грустная и неприятная ситуация. Мы просмотрели записи видеокамер — в зоне обработки багажа собака самостоятельно открыла дверь своей переноски, внешних воздействий зафиксировано не было. К сожалению, такое случается, например, если в предполётной суете переноска была закрыта неплотно. Сейчас сотрудники S7 Airlines и службы аэропорта прилагают все усилия, чтобы найти потерявшегося питомца", — рассказали в авиакомпании.