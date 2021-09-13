"Спутник лайт" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых жителей Аргентины

Российская однокомпонентная антиковидная вакцина "Спутник лайт" в ходе прививочной кампании в Аргентине показала эффективность 78,6–83,7% среди пожилых людей. Такие данные Минздрава страны приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Согласно исследованию, опубликованному в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (входит в группу The Lancet), эффективность отечественного препарата составляет 78,6–83,7% в группе пожилых людей в возрасте 60–79 лет", — отметили в фонде.

В этой же возрастной группе российская вакцина защищает от госпитализации на 82,1–87,6%. Кроме того, "Спутник лайт" показал более высокую защиту от CoViD-19 среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными препаратами. Отмечается, что в ходе вакцинации препарат получило порядка 40 тысяч человек в возрасте от 60 до 79 лет.