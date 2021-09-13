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"Спутник лайт" показал высокую эффективность при вакцинации пожилых жителей Аргентины

Препарат надёжно защищает от госпитализации — на уровне 82,1–87,6%, отметили в РФПИ. Отмечается, что вакцину поставили порядка 40 тысячам человек в возрасте 60–79 лет.

13 сентября, 08:37
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Российская однокомпонентная антиковидная вакцина "Спутник лайт" в ходе прививочной кампании в Аргентине показала эффективность 78,6–83,7% среди пожилых людей. Такие данные Минздрава страны приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Согласно исследованию, опубликованному в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (входит в группу The Lancet), эффективность отечественного препарата составляет 78,6–83,7% в группе пожилых людей в возрасте 60–79 лет", — отметили в фонде.

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В этой же возрастной группе российская вакцина защищает от госпитализации на 82,1–87,6%. Кроме того, "Спутник лайт" показал более высокую защиту от CoViD-19 среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными препаратами. Отмечается, что в ходе вакцинации препарат получило порядка 40 тысяч человек в возрасте от 60 до 79 лет.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин "Спутник лайт" и Pfizer. Специалист отметил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у зарубежного препарата против дельта-штамма. По некоторым данным, она составляет всего 40%.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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