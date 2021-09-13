В Москве впервые с 19 августа выявили более 2000 случаев ковида за сутки

За сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса, при этом в Москве впервые с 19 августа зарегистрировано более двух тысяч заболевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, в столице за сутки зарегистрировали 2022 пациента с ковидом, в Петербурге — 805, в Подмосковье — 758, в Свердловской области — 511, в Ростовской — 470. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса, умерло 193 468 пациентов (719 летальных исходов за сутки), а полностью выздоровело 6 402 126 (12 469 за сутки).