В Москве впервые с 19 августа выявили более 2000 случаев ковида за сутки
Помимо столицы в пятёрке по заболеваемости Петербург, Подмосковье, Свердловская и Ростовская области.
Фото © ТАСС/Владимир Смирнов
За сутки в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса, при этом в Москве впервые с 19 августа зарегистрировано более двух тысяч заболевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Так, в столице за сутки зарегистрировали 2022 пациента с ковидом, в Петербурге — 805, в Подмосковье — 758, в Свердловской области — 511, в Ростовской — 470. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим за сутки. Фото © стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса, умерло 193 468 пациентов (719 летальных исходов за сутки), а полностью выздоровело 6 402 126 (12 469 за сутки).
А ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что россияне смогут расстаться с защитными масками как средством профилактики CoViD-19 уже к Новому году. Однако есть важное условие — массовое соблюдение санитарных ограничений сейчас.
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