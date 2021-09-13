В Минобрнауки не рассматривают вариант перевода вузов на удалёнку

Российские вузы начали новый учебный год в очном формате, на данный момент планов переводить их на удалённый режим работы нет. Об этом сообщил заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Он заметил, что пока вспышки коронавируса в учебных заведениях нет, ситуацию мониторят ежедневно, существенного роста заболеваемости не наблюдается.

"Мы научились справляться с кризисами в этой части. Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают", — приводит слова Афанасьева ТАСС.