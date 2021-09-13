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В Минобрнауки не рассматривают вариант перевода вузов на удалёнку

За ситуацией с распространением коронавируса следят ежедневно, пока вспышек заболевания в учебных заведениях нет, заметил замглавы ведомства.

13 сентября, 08:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российские вузы начали новый учебный год в очном формате, на данный момент планов переводить их на удалённый режим работы нет. Об этом сообщил заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Он заметил, что пока вспышки коронавируса в учебных заведениях нет, ситуацию мониторят ежедневно, существенного роста заболеваемости не наблюдается.

"Мы научились справляться с кризисами в этой части. Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают", — приводит слова Афанасьева ТАСС.

В России подсчитали количество работающих на удалёнке

В России подсчитали количество работающих на удалёнке

А ранее был назван процент привитых от коронавируса учителей в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это высокий удельный вес.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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