В Минобрнауки не рассматривают вариант перевода вузов на удалёнку
За ситуацией с распространением коронавируса следят ежедневно, пока вспышек заболевания в учебных заведениях нет, заметил замглавы ведомства.
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Российские вузы начали новый учебный год в очном формате, на данный момент планов переводить их на удалённый режим работы нет. Об этом сообщил заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
Он заметил, что пока вспышки коронавируса в учебных заведениях нет, ситуацию мониторят ежедневно, существенного роста заболеваемости не наблюдается.
"Мы научились справляться с кризисами в этой части. Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают", — приводит слова Афанасьева ТАСС.
А ранее был назван процент привитых от коронавируса учителей в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это высокий удельный вес.
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