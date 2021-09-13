Парень смог победить рак, и через 3 месяца, как закончилась химиотерапия, он выглядит лучше прежнего

Чуть больше года назад у пользователя Reddit waxeryboiliroo на ранних стадиях обнаружили рак яичка. Ждать, пока опухоль вырастет, не стали и сразу отправили 19-летнего парня на операцию. Потом — серьёзный курс химиотерапии. Но пока препарат боролся с раковыми клетками, организм юноши тоже сильно страдал. За несколько месяцев парень превратился в свою тень, но оно того стоило, онкология осталась позади, да и прежнего вида долго ждать не пришлось.

Во время химиотерапии мою душу как будто парализовало, я почти ничего не чувствовал, кроме пустоты. Как же это потрясающе — снова иметь возможность искренне испытывать радость! waxeryboiliroo

Фото © Reddit / waxeryboiliroo

Разница между фотографиями — чуть больше трёх месяцев, но только посмотрите, как сильно похорошел парень. Тон лица снова здоровый, от синяков под глазами не осталось и следа, а волосы отрасли. Интересно, что после терапии они стали намного мягче и даже начали кудрявиться.

После победы над раком waxeryboiliroo изменился не только внешне. Он чувствует себя как никогда лучше, а недавно вообще вернулся в зал. Как парень сам выразился, "самоё время снова потягать железо".

Фото © Reddit / waxeryboiliroo

Кстати, в начале сентября юноша сделал тест на наличие раковых клеток в организме. Результат пришёл отрицательный, так что в свои 20 лет waxeryboiliroo может официально и со всей серьёзностью заявлять, что он победил рак. Правда, парень отметил, что при его типе рака всё равно есть 15-процентная вероятность рецидива. Но даже в таком случае ему просто проведут операцию по удалению поражённых тканей. Снова через химиотерапию, надеемся, ему проходить не придётся.

Поздравляю, приятель, ты отлично выглядишь! Очень здоровым :) beesbeesbeesncats