НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиян нет среди пострадавших в результате ДТП в Турции

Авария произошла утром 13 сентября на автодороге в районе города Муглы. Водитель перенёс сердечный приступ за рулём.

13 сентября, 09:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/haber_strateji/status/1437315906535821312/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Haber Strateji</a></p>

Фото © Twitter / Haber Strateji

В списках пострадавших в ДТП на юго-западе Турции нет граждан России. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

"По информации, подтверждённой на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются", — отметили в диппредставительстве.

Напомним, авария произошла утром 13 сентября на автодороге в районе города Муглы. Водитель перенёс сердечный приступ за рулём, в результате чего автобус потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным транспортом. В результате водитель туристического автобуса скончался, не менее 30 человек пострадало. Изначально сообщалось, что в салоне были украинцы и россияне.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Туристический автобус с россиянами и украинцами лоб в лоб столкнулся со школьным на трассе в Турции

сегодня в 08:18

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области

сегодня в 09:00

Психолог рассказала, как отличить осеннюю депрессию от адаптации к зиме

сегодня в 09:57

Тиктокерша из Бурятии выглядит как живой скелет, пугая подписчиков тем, насколько она худая

сегодня в 09:50

"Спасибо вам за этот праздник": Путин считает, что истории паралимпийцев достойны стать основой фильмов и книг

сегодня в 09:50

Новости партнеров

Layer 1