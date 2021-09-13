Россиян нет среди пострадавших в результате ДТП в Турции

В списках пострадавших в ДТП на юго-западе Турции нет граждан России. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

"По информации, подтверждённой на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются", — отметили в диппредставительстве.

Напомним, авария произошла утром 13 сентября на автодороге в районе города Муглы. Водитель перенёс сердечный приступ за рулём, в результате чего автобус потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным транспортом. В результате водитель туристического автобуса скончался, не менее 30 человек пострадало. Изначально сообщалось, что в салоне были украинцы и россияне.