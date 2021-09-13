Жителей Центрального федерального округа предупредили о "глубокой холодной яме"

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT предупредил жителей Центрального федерального округа России о похолодании в ближайшие дни.

"Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма, то есть холодная погода — с температурой на два-четыре градуса ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта сегодня днём, уже ближе к вечеру", — сообщил Шувалов.

Он отметил, что уже завтра ожидается "ненастный день", а температура воздуха будет находиться в районе 10–12 градусов тепла. По словам синоптика, происходят достаточно серьёзные и кардинальные изменения синоптической ситуации, потому что на место циклона, который быстро уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления, приносящий с собой восточные и северо-восточные ветра.