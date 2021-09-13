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Жителей Центрального федерального округа предупредили о "глубокой холодной яме"

Синоптик отметил, что уже завтра ожидается "ненастный день", а температура поднимется лишь до 12 градусов тепла.

13 сентября, 09:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT предупредил жителей Центрального федерального округа России о похолодании в ближайшие дни.

"Центральный федеральный округ ожидает глубокая холодная яма, то есть холодная погода — с температурой на два-четыре градуса ниже нормы. Понижение температуры, прохождение холодного фронта сегодня днём, уже ближе к вечеру", — сообщил Шувалов.

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Он отметил, что уже завтра ожидается "ненастный день", а температура воздуха будет находиться в районе 10–12 градусов тепла. По словам синоптика, происходят достаточно серьёзные и кардинальные изменения синоптической ситуации, потому что на место циклона, который быстро уходит на Полярный Урал, приходит гребень высокого давления, приносящий с собой восточные и северо-восточные ветра.

Ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о резком похолодании. Температура воздуха даже опустится на один-два градуса ниже нормы. Такая погода продержится до конца недели.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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