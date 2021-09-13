В Петербурге запустили трамвай, посвящённый 800-летию Александра Невского
Транспорт будет ходить по маршруту № 3 до декабря. Это специальный проект издания правительства города, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и "Горэлектротранса".
Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев
В Санкт-Петербурге с 13 сентября запускают специальный трамвай, посвящённый 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник". Уточняется, что изображения, размещённые на транспорте, нарисованы художниками издания.
Отмечается, что это специальный проект издания Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и "Горэлектротранса". Брендированный трамвай будет ходить по маршруту № 3 до декабря. А во время поездки пассажиры смогут ознакомиться со специальным номером "Петербургского дневника", посвящённым празднованию 800-летия Александра Невского.
"В честь 800-летия со дня рождения князя "Петербургский дневник" подготовил несколько специальных проектов, которые должны понравиться горожанам. Ими мы хотим привлечь внимание наших читателей, в том числе и молодёжи, к этой исторической фигуре", — рассказал гендиректор "Петроцентра" и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.
Ранее Лайф рассказывал, что лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского показали на разведённом Троицком мосту в Санкт-Петербурге. Проекция демонстрировала разные сцены из жизни легендарного полководца. В частности, был показан и эпизод из Ледового побоища. За мероприятием наблюдали жители и гости Северной столицы.
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