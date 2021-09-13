Гастроэнтеролог назвал частую причину приступа панкреатита, случившегося у актрисы Макеевой
Лечение, если заболевание обнаружить быстро, обычно недолгое, но требует определённых усилий, заметил специалист.
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Причинами острого панкреатита часто являются алкоголь вместе с большим количеством насыщенной жирами и углеводами едой. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог, эксперт по лечебному питанию Никита Харлов.
"Например, торт с шампанским. Кроме того, у человека должен быть высокий уровень стресса, поэтому он и употребляет алкоголь за вкусной едой, чтобы избавиться от него. Соответственно, случается приступ", — приводит его слова РИА ФАН.
Врач предупредил, что исход такого заболевания зачастую тяжёлый, ведь поджелудочная железа является одной из самых чувствительных и капризных. Если быстро в этой ситуации не оказать помощь, велик риск развития панкреонекроза — отмирания поджелудочной, уточнил эксперт.
Лечить заболевание нужно полным отсутствием пищи или парентеральным питанием, когда через специальную систему организм получает аминокислоты, глюкозу и жиры. Также в это время должен быть умеренный водный режим с применением противовоспалительных препаратов, уточнил доктор, заметив, что на лечение панкреатита обычно уходит около трёх дней. Естественно, в данном случае алкоголь должен быть исключён полностью, предупредил Харлов.
А ранее актриса Анастасия Макеева рассказала, что оказалась в больнице, так как её нервная система не выдержала преследования со стороны журналистов. По её словам, на фоне нервного срыва начались панические атаки и случился острый приступ панкреатита.
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