Гастроэнтеролог назвал частую причину приступа панкреатита, случившегося у актрисы Макеевой

Причинами острого панкреатита часто являются алкоголь вместе с большим количеством насыщенной жирами и углеводами едой. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог, эксперт по лечебному питанию Никита Харлов.

"Например, торт с шампанским. Кроме того, у человека должен быть высокий уровень стресса, поэтому он и употребляет алкоголь за вкусной едой, чтобы избавиться от него. Соответственно, случается приступ", — приводит его слова РИА ФАН.

Врач предупредил, что исход такого заболевания зачастую тяжёлый, ведь поджелудочная железа является одной из самых чувствительных и капризных. Если быстро в этой ситуации не оказать помощь, велик риск развития панкреонекроза — отмирания поджелудочной, уточнил эксперт.

Лечить заболевание нужно полным отсутствием пищи или парентеральным питанием, когда через специальную систему организм получает аминокислоты, глюкозу и жиры. Также в это время должен быть умеренный водный режим с применением противовоспалительных препаратов, уточнил доктор, заметив, что на лечение панкреатита обычно уходит около трёх дней. Естественно, в данном случае алкоголь должен быть исключён полностью, предупредил Харлов.