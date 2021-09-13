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Арбитр из Черногории рассудит "Спартак" и "Легию" в матче Лиги Европы УЕФА

Встреча состоится 15 сентября на столичном стадионе "Открытие банк арена". Начало игры в 17:30.

13 сентября, 09:16
<p> Фото © Getty Images / Stephen McCarthy / Sportsfile</p>

Фото © Getty Images / Stephen McCarthy / Sportsfile

Бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервным судьёй назначен Милош Бошкович. За работу системы VAR будут отвечать сербы Срджан Йованович и Далибор Джурджевич.

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Бригада арбитров из Польши обслужит матч между "Челси" и "Зенитом" в Лиге чемпионов

Добавим, что матч "Спартак" — "Легия" состоится в Москве 15 сентября на стадионе "Открытие банк арена". Начало игры в 17:30.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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