Арбитр из Черногории рассудит "Спартак" и "Легию" в матче Лиги Европы УЕФА

Бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервным судьёй назначен Милош Бошкович. За работу системы VAR будут отвечать сербы Срджан Йованович и Далибор Джурджевич.