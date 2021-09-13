Арбитр из Черногории рассудит "Спартак" и "Легию" в матче Лиги Европы УЕФА
Встреча состоится 15 сентября на столичном стадионе "Открытие банк арена". Начало игры в 17:30.
Фото © Getty Images / Stephen McCarthy / Sportsfile
Бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем обслужит матч первого тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Легией". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервным судьёй назначен Милош Бошкович. За работу системы VAR будут отвечать сербы Срджан Йованович и Далибор Джурджевич.
Добавим, что матч "Спартак" — "Легия" состоится в Москве 15 сентября на стадионе "Открытие банк арена". Начало игры в 17:30.
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