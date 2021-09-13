Конор Макгрегор устроил стычку с рэпером Machine Gun Kelly и кинул в него стаканчик

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор попал в очередную скандальную ситуацию во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в американском Бруклине.

По информации TMZ, ирландец попросил сфотографироваться известного рэпера Machine Gun Kelly, однако получил отказ. В ответ Макгрегор устроил стычку с ним, однако в дело вмешалась служба безопасности, которая разняла конфликтующих.

При этом представитель Макгрегора высказал свою версию произошедшего и заметил, что конфликт спровоцировал не спортсмен.

"Конор Макгрегор не просил никого о фотографии и не инициировал этот инцидент. Он не знает ничего о Machine Gun Kelly, кроме того факта, что тот посещал бой Конора в прошедшем июле", — заявил официальный представитель Макгрегора Кевин Кесслер.