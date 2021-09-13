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Конор Макгрегор устроил стычку с рэпером Machine Gun Kelly и кинул в него стаканчик

Представитель спортсмена в свою очередь заявил, что тот не был инициатором этого инцидента.

13 сентября, 08:27

Видео © Twitter / Barstool Sports

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор попал в очередную скандальную ситуацию во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в американском Бруклине.

По информации TMZ, ирландец попросил сфотографироваться известного рэпера Machine Gun Kelly, однако получил отказ. В ответ Макгрегор устроил стычку с ним, однако в дело вмешалась служба безопасности, которая разняла конфликтующих.

При этом представитель Макгрегора высказал свою версию произошедшего и заметил, что конфликт спровоцировал не спортсмен.

"Конор Макгрегор не просил никого о фотографии и не инициировал этот инцидент. Он не знает ничего о Machine Gun Kelly, кроме того факта, что тот посещал бой Конора в прошедшем июле", заявил официальный представитель Макгрегора Кевин Кесслер.

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Добавим, что служба безопасности также сумела оперативно вывести из эпицентра событий девушку артиста, актрису Меган Фокс.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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