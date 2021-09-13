В Роспотребнадзоре рассказали, как вакцинироваться от ковида людям с больными суставами

Чтобы повысить шансы выработки полноценного иммунитета против коронавируса, следует употреблять пищу, которая имеет большое количество витаминов, а также стараться не контактировать с людьми с респираторными симптомами. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктора медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в беседе с kp.ru.

По её словам, если пациент на протяжении длительного времени принимает препарат, подавляющий иммунитет, например при ревматоидном артрите, то для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса, отменять его не нужно. Однако в таком случае существует риск низкой эффективности вакцины из-за подавления иммунитета лекарством. Чтобы вакцинация дала свои плоды, нужно действовать по некоторым правилам.

"Нужно постараться не переохлаждаться, не контактировать с людьми, имеющими респираторные симптомы (насморк, кашель), употреблять пищу, богатую витаминами. А также соблюдать все меры предосторожности, чтобы не перегружать иммунную систему борьбой с другими инфекциями во время формирования иммунитета против CoViD-19. В этом случае шансы, что выработается полноценный иммунитет против коронавируса после прививки, будут выше", — рассказала специалист.

Пшеничная также отметила, что тест на антитела не является обязательным в том случае, когда нужно принять решение о вакцинации. А если гражданин переболел коронавирусом год назад, то сделать прививку от инфекции следует "в самое ближайшее время".

По словам профессора, отсутствие антител после вакцинации от коронавируса не свидетельствует об абсолютной незащищённости от инфекции. "Возможно, у вас сформировалась хорошая защита от CoViD-19 на уровне клеточного иммунитета", — указала Пшеничная. А если человек всё-таки заразится вирусом, то сразу же запустится синтез защитных антител.