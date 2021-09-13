В каких сферах нехватка кадров ощущается наиболее остро, показал опрос
При этом большинство респондентов не связывают недостаток специалистов с оттоком мигрантов из РФ — они считают, что всё больше соискателей хотят сменить текущую профессию на более высокооплачиваемую.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Большинство российских работодателей (86%) на сегодняшний день испытывают нехватку кадровых сотрудников. Об этом говорится в исследовании, проведённом сервисом "VK Работа", результаты которого есть в распоряжении Лайфа.
Согласно данным опроса, на рынке труда наблюдается дефицит представителей рабочих профессий. Так, больше всего предприятия столкнулись с нехваткой специалистов сферы общепита и туризма. Количество вакансий увеличилось на 7% и 18% соответственно по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем резко вырос спрос и на сотрудников в сфере торговли — число объявлений с поиском таких работников за год выросло на 64%.
При этом 68% респондентов не связывают нехватку кадров с оттоком мигрантов из России — они считают, что всё больше соискателей хотят сменить текущую должность на более высокооплачиваемую. Более того, 80% работодателей выступили за упрощение процедуры найма мигрантов.
Всего в опросе приняло участие около 140 человек, которые представляют различные компании с численностью более двух тысяч сотрудников.
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