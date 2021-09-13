В каких сферах нехватка кадров ощущается наиболее остро, показал опрос

Большинство российских работодателей (86%) на сегодняшний день испытывают нехватку кадровых сотрудников. Об этом говорится в исследовании, проведённом сервисом "VK Работа", результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Согласно данным опроса, на рынке труда наблюдается дефицит представителей рабочих профессий. Так, больше всего предприятия столкнулись с нехваткой специалистов сферы общепита и туризма. Количество вакансий увеличилось на 7% и 18% соответственно по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем резко вырос спрос и на сотрудников в сфере торговли — число объявлений с поиском таких работников за год выросло на 64%.

При этом 68% респондентов не связывают нехватку кадров с оттоком мигрантов из России — они считают, что всё больше соискателей хотят сменить текущую должность на более высокооплачиваемую. Более того, 80% работодателей выступили за упрощение процедуры найма мигрантов.

Всего в опросе приняло участие около 140 человек, которые представляют различные компании с численностью более двух тысяч сотрудников.