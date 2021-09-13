В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области

После крушения самолёта L-410 в Иркутской области госпитализировали 10 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"В результате жёсткой посадки самолёта в Иркутской области 12 сентября четыре человека погибли, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы: трое — в тяжёлом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

В Минздраве также уточнили, что семи пациентам помощь оказывается в районной больнице недалеко от места крушения, а троих травмированных эвакуировали в Иркутск. Ещё двум пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.