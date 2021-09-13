В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении L-410 в Иркутской области
В ведомстве уточнили, что семи пациентам помощь оказывается в районной больнице недалеко от места происшествия, а троих эвакуировали в Иркутск.
Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
После крушения самолёта L-410 в Иркутской области госпитализировали 10 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"В результате жёсткой посадки самолёта в Иркутской области 12 сентября четыре человека погибли, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы: трое — в тяжёлом состоянии, семеро — в состоянии средней тяжести", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.
В Минздраве также уточнили, что семи пациентам помощь оказывается в районной больнице недалеко от места крушения, а троих травмированных эвакуировали в Иркутск. Ещё двум пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.
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