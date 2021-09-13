Генерал-майор авиации назвал возможные ошибки экипажа рухнувшего в Иркутской области L-410

Генерал-майор авиации, кандидат технических наук Александр Барсуков, комментируя крушение самолёта L-410 в Иркутской области, отметил, что немаловажным остаётся вопрос, как лётчики взаимодействовали с приборами, учитывая, что, как рассказал пилот, GPS-навигатор перед посадкой увёл летательный аппарат правее заложенного курса. Своим мнением эксперт поделился с kp.ru.

"Возможно, экипаж не контролировал высоту полёта по главному прибору — высотомеру. Как правило, это радиолокационный высотометр малых высот и барометрический. На барометрическом выставляется атмосферное давление той местности, в которую летит самолёт. При вылете из Иркутска было одно давление, а в Казачинском — совсем другое. <...> Так что надо понять, выставлено ли было на высотомере давление той местности, куда летит самолёт, и когда это было сделано", — рассказал Барсуков.

Он отметил, что если давление было выставлено неправильно, то пилоты могли расчитывать на запас высоты, которого на самом деле не было. Кроме того, необходимо разобраться, насколько устойчивой была связь с землёй уже в ходе полёта, а также выяснить, какой метеопрогноз докладывали экипажу по маршруту следования и летали ли ранее пилоты по этому маршруту, в том числе в условиях тумана и позднего времени суток.

Барсуков добавил, что самолёты L-410 эксплуатируются в регионе уже давно и считаются надёжными. Необходимо узнать, как принималось решение на вылет, исходя из времени суток, продолжительности полёта, метеоусловий по маршруту полёта и в районе посадки, имелся ли у командира метеоминимум.

Генерал-майор авиации также пояснил, что существует приём "нырнуть под облака", который используется, чтобы уйти от низкого тумана. Возможно, пилоты L-410 сделали именно это. Он подчеркнул, что информация, полученная из чёрных ящиков, снимет большинство вопросов о причинах случившегося.