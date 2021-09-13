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Генерал-майор авиации назвал возможные ошибки экипажа рухнувшего в Иркутской области L-410

По словам эксперта, необходимо узнать, как принималось решение на вылет, исходя из времени суток, продолжительности полёта и метеоусловий.

13 сентября, 08:53
<p>Скриншот © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=LxQji7lzMtk" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Генерал-майор авиации, кандидат технических наук Александр Барсуков, комментируя крушение самолёта L-410 в Иркутской области, отметил, что немаловажным остаётся вопрос, как лётчики взаимодействовали с приборами, учитывая, что, как рассказал пилот, GPS-навигатор перед посадкой увёл летательный аппарат правее заложенного курса. Своим мнением эксперт поделился с kp.ru.

"Возможно, экипаж не контролировал высоту полёта по главному прибору — высотомеру. Как правило, это радиолокационный высотометр малых высот и барометрический. На барометрическом выставляется атмосферное давление той местности, в которую летит самолёт. При вылете из Иркутска было одно давление, а в Казачинском — совсем другое. <...> Так что надо понять, выставлено ли было на высотомере давление той местности, куда летит самолёт, и когда это было сделано", — рассказал Барсуков.

Найден второй чёрный ящик разбившегося в Иркутской области L-410

Найден второй чёрный ящик разбившегося в Иркутской области L-410

Он отметил, что если давление было выставлено неправильно, то пилоты могли расчитывать на запас высоты, которого на самом деле не было. Кроме того, необходимо разобраться, насколько устойчивой была связь с землёй уже в ходе полёта, а также выяснить, какой метеопрогноз докладывали экипажу по маршруту следования и летали ли ранее пилоты по этому маршруту, в том числе в условиях тумана и позднего времени суток.

Барсуков добавил, что самолёты L-410 эксплуатируются в регионе уже давно и считаются надёжными. Необходимо узнать, как принималось решение на вылет, исходя из времени суток, продолжительности полёта, метеоусловий по маршруту полёта и в районе посадки, имелся ли у командира метеоминимум.

Авиаэксперт назвал слабые места рухнувшего в Иркутской области L-410

Авиаэксперт назвал слабые места рухнувшего в Иркутской области L-410

Генерал-майор авиации также пояснил, что существует приём "нырнуть под облака", который используется, чтобы уйти от низкого тумана. Возможно, пилоты L-410 сделали именно это. Он подчеркнул, что информация, полученная из чёрных ящиков, снимет большинство вопросов о причинах случившегося.

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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