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Авиаэксперт назвал слабые места рухнувшего в Иркутской области L-410

Специалист отметил, что, возможно, экипаж спустил летательный аппарат ниже минимальной безопасной высоты, из-за чего, вероятно, не смог увидеть посадочные огни или площадку.

13 сентября, 08:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Двухмоторный лёгкий пассажирский самолёт L-410, который потерпел крушение в Иркутской области, является, в принципе, неприхотливым и может садиться на грунтовые площадки. Однако он имеет довольно устаревшее навигационное оборудование. Об этом Лайфу рассказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов.

"Сейчас есть три разные версии, и, возможно, одна вытекает из другой. При заходе на посадку была плохая видимость, а навигационное оборудование довольно устаревшее плюс в РФ нет нормальных оснащений этих площадок. Экипаж заходил в сложных погодных условиях, навигация могла увести в сторону", — отметил авиаэксперт.

Ространснадзор проверит авиакомпанию после крушения L-410 в Иркутской области

Ространснадзор проверит авиакомпанию после крушения L-410 в Иркутской области

По словам Романова, аппарат, вероятнее всего, спустился ниже минимальной безопасной высоты или так называемой высоты принятия решения, из-за чего, возможно, экипаж не смог увидеть посадочные огни или площадку. Эксперт также предположил, что пилоты могли продолжить искать землю и натолкнуться на препятствие.

"Я объективно оцениваю действия экипажа, и, скорее всего, они нарушили авиационные законы, из-за этого были жертвы. Ну а то, что не все погибли, это уже стечение обстоятельств или везение данных пассажиров", — заключил Романов.

Найден второй чёрный ящик разбившегося в Иркутской области L-410

Найден второй чёрный ящик разбившегося в Иркутской области L-410

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно около 19:00 мск 12 сентября. Упал самолёт приблизительно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четверо погибли. По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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