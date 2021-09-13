Авиаэксперт назвал слабые места рухнувшего в Иркутской области L-410

Двухмоторный лёгкий пассажирский самолёт L-410, который потерпел крушение в Иркутской области, является, в принципе, неприхотливым и может садиться на грунтовые площадки. Однако он имеет довольно устаревшее навигационное оборудование. Об этом Лайфу рассказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов.

"Сейчас есть три разные версии, и, возможно, одна вытекает из другой. При заходе на посадку была плохая видимость, а навигационное оборудование довольно устаревшее плюс в РФ нет нормальных оснащений этих площадок. Экипаж заходил в сложных погодных условиях, навигация могла увести в сторону", — отметил авиаэксперт.

По словам Романова, аппарат, вероятнее всего, спустился ниже минимальной безопасной высоты или так называемой высоты принятия решения, из-за чего, возможно, экипаж не смог увидеть посадочные огни или площадку. Эксперт также предположил, что пилоты могли продолжить искать землю и натолкнуться на препятствие.

"Я объективно оцениваю действия экипажа, и, скорее всего, они нарушили авиационные законы, из-за этого были жертвы. Ну а то, что не все погибли, это уже стечение обстоятельств или везение данных пассажиров", — заключил Романов.