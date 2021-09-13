НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин подписал указ об учреждении почётного знака "За успехи в труде"

Вручать его будут не более чем пяти коллективам в год и, как правило, в канун Праздника Весны и Труда.

13 сентября, 08:57
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об учреждении почётного знака "За успехи в труде". Его будут вручать коллективам предприятий, организаций и учреждений.

"Государственных наград могут быть удостоены коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством", — говорится в тексте документа.

В указе уточняется, что награждать почётным знаком будут не более пяти коллективов в год и, как правило, в канун Праздника Весны и Труда (1 мая). Работникам также будут вручать грамоту установленного образца.

Почётный знак Российской Федерации "За успехи в труде" изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью, имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета, а по центру венка на фоне триколора изображён герб РФ, над ним лента золотистого цвета с надписью: "За успехи в труде", а в нижней части венка — лента золотистого цвета с надписью: "От президента Российской Федерации".

Олимпийская чемпионка Шурочкина расплакалась перед награждением в Кремле и спросила Путина о слезах

Олимпийская чемпионка Шурочкина расплакалась перед награждением в Кремле и спросила Путина о слезах

А ранее Лайф рассказывал, что Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры. Ими будут награждать за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Спасибо вам за этот праздник": Путин считает, что истории паралимпийцев достойны стать основой фильмов и книг

сегодня в 09:50

В Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Паралимпиады в Токио

сегодня в 07:12

Жителей Центрального федерального округа предупредили о "глубокой холодной яме"

сегодня в 09:44

Психолог рассказала, как отличить осеннюю депрессию от адаптации к зиме

сегодня в 09:57

Россиян нет среди пострадавших в результате ДТП в Турции

сегодня в 09:55

Новости партнеров

Layer 1