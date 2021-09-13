Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об учреждении почётного знака "За успехи в труде". Его будут вручать коллективам предприятий, организаций и учреждений.

"Государственных наград могут быть удостоены коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством", — говорится в тексте документа.

В указе уточняется, что награждать почётным знаком будут не более пяти коллективов в год и, как правило, в канун Праздника Весны и Труда (1 мая). Работникам также будут вручать грамоту установленного образца.

Почётный знак Российской Федерации "За успехи в труде" изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью, имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета, а по центру венка на фоне триколора изображён герб РФ, над ним лента золотистого цвета с надписью: "За успехи в труде", а в нижней части венка — лента золотистого цвета с надписью: "От президента Российской Федерации".