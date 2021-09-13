Россиянин отправился в лес и увидел "забронированные" грибы. Видео © Соцсети

Россиянин отправился в лес рядом со своей деревней и увидел необычную картину — на дереве, рядом с которым росли грибы, был наклеен листок с просьбой не рвать, так как они уже "забронированы". Видеозапись распространилась в соцсетях.

"Не рвать, найден 06.09.21. Подрастёт — сам заберу", — гласит надпись на листе.

Мужчина сильно удивился от увиденного и задался вопросом, не положено ли теперь так собирать грибы. В комментариях одни посоветовали не обращать внимание на записки и сорвать находку, а другие заметили, что ответить на странное послание нужно извинениями.