Суд не стал ужесточать наказание стримеру Mellstroy за избиение модели в прямом эфире
Апелляционная жалоба потерпевшей на приговор блогеру оставлена без удовлетворения, уточнили в пресс-службе.
Суд не стал ужесточать наказание блогеру Mellstroy за избиение модели в прямом эфире. Видео © Пресненский суд Москвы
Пресненский районный суд Москвы оставил без изменений приговор блогеру Андрею Буриму, также известному как Mellstroy, получившему полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямой трансляции в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Приговор мирового судьи оставить без изменений, апелляционную жалобу потерпевшей — без удовлетворения", — сказала судья.
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Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.
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