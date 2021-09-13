Суд не стал ужесточать наказание стримеру Mellstroy за избиение модели в прямом эфире

Суд не стал ужесточать наказание блогеру Mellstroy за избиение модели в прямом эфире. Видео © Пресненский суд Москвы

Пресненский районный суд Москвы оставил без изменений приговор блогеру Андрею Буриму, также известному как Mellstroy, получившему полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямой трансляции в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе суда.