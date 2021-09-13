Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в беседе со Sport24 заявил, что намерен добиться представления российского теннисиста Даниила Медведева к государственной награде после победы на US Open.

По его словам, подобное достижение является историческим событием не только для нашего спорта, но и всей России. Парламентарий подчеркнул, что восхищён Медведевым, а факт его победы в США является отличной новостью.

"Мы все испытываем гордость за нашего российского спортсмена, поэтому я дал команду подготовить письмо на имя министра спорта России: считаю, что Даниила надо представить к государственной награде. Я готов послужить инициатором, потому что считаю, что Медведев абсолютно точно этого заслужил", — отметил Свищев.

Депутат уверен, что если Медведев будет и дальше так же играть, то непременно станет первой ракеткой мира. Свищев также поздравил с этим достижением главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.