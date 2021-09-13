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"Абсолютно этого заслужил": В Госдуме намерены добиться представления теннисиста Медведева к государственной награде

Ранее наш спортсмен стал победителем турнира Большого шлема, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

13 сентября, 09:36
<p>Фото © ТАСС/AP/Seth Wenig</p>

Фото © ТАСС/AP/Seth Wenig

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в беседе со Sport24 заявил, что намерен добиться представления российского теннисиста Даниила Медведева к государственной награде после победы на US Open.

По его словам, подобное достижение является историческим событием не только для нашего спорта, но и всей России. Парламентарий подчеркнул, что восхищён Медведевым, а факт его победы в США является отличной новостью.

"Мы все испытываем гордость за нашего российского спортсмена, поэтому я дал команду подготовить письмо на имя министра спорта России: считаю, что Даниила надо представить к государственной награде. Я готов послужить инициатором, потому что считаю, что Медведев абсолютно точно этого заслужил", — отметил Свищев.

Депутат уверен, что если Медведев будет и дальше так же играть, то непременно станет первой ракеткой мира. Свищев также поздравил с этим достижением главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

"Помешал добиться истории": Медведев поделился эмоциями после победы над Джоковичем на US Open

"Помешал добиться истории": Медведев поделился эмоциями после победы над Джоковичем на US Open

Напомним, Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема. Россиянин в третий раз играл в финале US Open и наконец обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича — со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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