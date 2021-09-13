Талибы опровергли информацию о гибели главы политофиса Барадара

В радикальной группировке "Талибан"* опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар был ранен или убит. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Сообщения о том, что мулла [Абдул] Гани Барадар Ахунд ранен или убит, безосновательны и ложны, я категорически их отрицаю", — сказал он журналистам.

Недавно в Сети появились новости о том, что Барадар якобы был ранен или погиб.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.