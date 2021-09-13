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Талибы опровергли информацию о гибели главы политофиса Барадара

Недавно в Сети появились сообщения о том, что заместитель председателя временного правительства Афганистана якобы был ранен или погиб.

13 сентября, 09:40
<p>Фото © John Moore / Getty Images</p>

Фото © John Moore / Getty Images

В радикальной группировке "Талибан"* опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар был ранен или убит. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Сообщения о том, что мулла [Абдул] Гани Барадар Ахунд ранен или убит, безосновательны и ложны, я категорически их отрицаю", — сказал он журналистам.

Политика талибов: Чем известен бывший военный командир Абдул Гани Барадар — глава "Талибана" и новый министр

Политика талибов: Чем известен бывший военный командир Абдул Гани Барадар — глава "Талибана" и новый министр

Недавно в Сети появились новости о том, что Барадар якобы был ранен или погиб.

Почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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