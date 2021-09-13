"Спасибо вам за этот праздник": Путин считает, что истории паралимпийцев достойны стать основой фильмов и книг
Стремление спортсменов добиваться высоких результатов — не обязанность, а жизненная установка, настрой, талант, трудолюбие и воля к победе, указал глава государства.
Путин считает, что судьбы паралимпийцев достойны стать основой фильмов и книг. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин принял в Кремле российских спортсменов, завоевавших медали на прошедшей в Токио Паралимпиаде, и заметил, что их успехи являются праздником для страны.
"Ваши выступления заряжают необходимой энергией, мотивируют людей задуматься об истинных ценностях. И спасибо вам большое за этот праздник", — сказал глава государства, обращаясь к спортсменам.
Достижения паралимпийцев достойны и экранизаций, и книг, заметил президент. Он поблагодарил их за упорство и победный настрой, с которыми они идут по жизни, а пример, который атлеты демонстрируют, окрыляет оказавшихся в трудной жизненной ситуации, считает Путин. Он напомнил об обязанности государства создавать условия для занятий паралимпийцев спортом, их стремление добиваться высоких результатов — не обязанность, а жизненная установка, настрой, талант, трудолюбие и воля к победе, считает президент.
Глава государства назвал "торжеством силы и человеческого духа" достижения участников прошедшей Паралимпиады и от души пожелал россиянам успехов, спортивной удачи, энергии и ярких побед в будущем.
После церемонии Путин расписался на лентах от медалей спортсменов, а сами паралимпийцы вручили президенту флаг сборной.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле вручили госнаграды серебряным и бронзовым призёрам Паралимпиады в Токио. Помощник президента Игорь Левитин отметил, что российские спортсмены в ходе соревнований установили 17 новых мировых рекордов.
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