"Спасибо вам за этот праздник": Путин считает, что истории паралимпийцев достойны стать основой фильмов и книг

Стремление спортсменов добиваться высоких результатов — не обязанность, а жизненная установка, настрой, талант, трудолюбие и воля к победе, указал глава государства.