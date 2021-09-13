В "Рубине" рассказали, сколько клубов хотели купить лидера команды Кварацхелию

"С нами о нём говорило четыре команды, но до финального предложения дело не дошло. Ни один клуб не прислал официальный документ. И это тоже нормально и логично. Потому что, если вступаешь в финальные переговоры по такому футболисту, ты эту сделку доделываешь в итоге", — рассказал Яровинский в интервью изданию "Бизнес-Онлайн".