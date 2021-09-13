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В "Рубине" рассказали, сколько клубов хотели купить лидера команды Кварацхелию

Казанцы также уверены, что его трансфер в одну из ведущих лиг — лишь вопрос времени.

13 сентября, 09:49
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Спортивный директор футбольного "Рубина" Олег Яровинский заявил, что минувшим летом сразу четыре клуба общались с казанцами на тему перехода лидера команды Хвичи Кварацхелии.

"С нами о нём говорило четыре команды, но до финального предложения дело не дошло. Ни один клуб не прислал официальный документ. И это тоже нормально и логично. Потому что, если вступаешь в финальные переговоры по такому футболисту, ты эту сделку доделываешь в итоге", — рассказал Яровинский в интервью изданию "Бизнес-Онлайн".

"Даже на рубль не прислали предложений": В "Рубине" рассказали, почему не продали лидера команды Кварацхелию

"Даже на рубль не прислали предложений": В "Рубине" рассказали, почему не продали лидера команды Кварацхелию

Представитель "Рубина" также уверен, что продажа Хвичи — лишь вопрос времени и он обязательно должен продолжить свою карьеру именно в большом клубе. При этом сам полузащитник комфортно чувствует себя в команде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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