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Психолог рассказала, как отличить осеннюю депрессию от адаптации к зиме

Первыми признаками заболевания могут быть повышенная утомляемость, лень, а также потеря интереса к жизни, отметила эксперт. Вскоре к ним присоединяются физические расстройства.

13 сентября, 09:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сезонное обострение депрессии характеризуется длительным снижением настроения, а также возникновением сложностей концентрации внимания. Об этом в беседе с Лайфом сообщила психолог Марина Решетникова. Она подчеркнула, что при таком заболевании ключевое значение имеет понятие "стойкие изменения".

"Важно отличать первые признаки депрессии от адаптационных процессов, которые испытывает любой человек с наступлением весны и осени. Недомогание и перемена настроения могут быть связаны с перестройкой организма с лета на зиму", — отметила специалист.

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По словам собеседницы, первыми признаками депрессии могут быть повышенная утомляемость, лень, а также потеря интереса к привычным делам и к жизни в целом. Вскоре к ним, как пояснила Решетникова, присоединяются и физические расстройства. Например, потеря аппетита, тошнота, бессонница и ряд других симптомов.

А ранее врач рассказал, что может помочь побороть осеннюю депрессию. По его мнению, причиной плохого настроения людей в этот период является уменьшение количества солнечного света.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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