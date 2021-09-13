Психолог рассказала, как отличить осеннюю депрессию от адаптации к зиме

Сезонное обострение депрессии характеризуется длительным снижением настроения, а также возникновением сложностей концентрации внимания. Об этом в беседе с Лайфом сообщила психолог Марина Решетникова. Она подчеркнула, что при таком заболевании ключевое значение имеет понятие "стойкие изменения".

"Важно отличать первые признаки депрессии от адаптационных процессов, которые испытывает любой человек с наступлением весны и осени. Недомогание и перемена настроения могут быть связаны с перестройкой организма с лета на зиму", — отметила специалист.

По словам собеседницы, первыми признаками депрессии могут быть повышенная утомляемость, лень, а также потеря интереса к привычным делам и к жизни в целом. Вскоре к ним, как пояснила Решетникова, присоединяются и физические расстройства. Например, потеря аппетита, тошнота, бессонница и ряд других симптомов.