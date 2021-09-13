Психолог рассказала, как отличить осеннюю депрессию от адаптации к зиме
Первыми признаками заболевания могут быть повышенная утомляемость, лень, а также потеря интереса к жизни, отметила эксперт. Вскоре к ним присоединяются физические расстройства.
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Сезонное обострение депрессии характеризуется длительным снижением настроения, а также возникновением сложностей концентрации внимания. Об этом в беседе с Лайфом сообщила психолог Марина Решетникова. Она подчеркнула, что при таком заболевании ключевое значение имеет понятие "стойкие изменения".
"Важно отличать первые признаки депрессии от адаптационных процессов, которые испытывает любой человек с наступлением весны и осени. Недомогание и перемена настроения могут быть связаны с перестройкой организма с лета на зиму", — отметила специалист.
По словам собеседницы, первыми признаками депрессии могут быть повышенная утомляемость, лень, а также потеря интереса к привычным делам и к жизни в целом. Вскоре к ним, как пояснила Решетникова, присоединяются и физические расстройства. Например, потеря аппетита, тошнота, бессонница и ряд других симптомов.
А ранее врач рассказал, что может помочь побороть осеннюю депрессию. По его мнению, причиной плохого настроения людей в этот период является уменьшение количества солнечного света.
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