Стример Mellstroy признался, что в суде появился после четырёх дней запоя
По словам блогера, он уже нашёл работу, но улицы подметать не будет. Также молодой человек не намерен выплачивать пострадавшей модели компенсацию.
Стример Mellstroy признался, что пришёл в суд после четырёхдневного запоя. Видео © LIFE
Блогер Андрей Бурим, также известный как Mellstroy, рассказал, что приехал в столичный Пресненский суд, где рассматривалась апелляционная жалоба модели из-за избиения стримером в прямом эфире, после четырёхдневного запоя.
"Как я могу после четырёхдневного запоя о чём-то думать? Я вот шёл туда, отказали, и всё", — сказал Бурим журналистам.
Блогер заметил, что голова у него не болит и он чувствует себя отлично, ведь пьёт "только дорогой алкоголь". Также стример заметил, что уже нашёл себе работу и станет менеджером. Улицы подметать, заверил блогер, он не будет. А вот требуемую компенсацию пострадавшей модели он выплачивать не собирается, заявив, что этого не случится "никогда в жизни".
Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.
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