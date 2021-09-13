Стример Mellstroy признался, что в суде появился после четырёх дней запоя

"Как я могу после четырёхдневного запоя о чём-то думать? Я вот шёл туда, отказали, и всё", — сказал Бурим журналистам.

Блогер заметил, что голова у него не болит и он чувствует себя отлично, ведь пьёт "только дорогой алкоголь". Также стример заметил, что уже нашёл себе работу и станет менеджером. Улицы подметать, заверил блогер, он не будет. А вот требуемую компенсацию пострадавшей модели он выплачивать не собирается, заявив, что этого не случится "никогда в жизни".