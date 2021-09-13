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Стример Mellstroy признался, что в суде появился после четырёх дней запоя

По словам блогера, он уже нашёл работу, но улицы подметать не будет. Также молодой человек не намерен выплачивать пострадавшей модели компенсацию.

13 сентября, 10:09

Стример Mellstroy признался, что пришёл в суд после четырёхдневного запоя. Видео © LIFE

Блогер Андрей Бурим, также известный как Mellstroy, рассказал, что приехал в столичный Пресненский суд, где рассматривалась апелляционная жалоба модели из-за избиения стримером в прямом эфире, после четырёхдневного запоя.

"Как я могу после четырёхдневного запоя о чём-то думать? Я вот шёл туда, отказали, и всё", — сказал Бурим журналистам.

Суд не стал ужесточать наказание стримеру Mellstroy за избиение модели в прямом эфире

Суд не стал ужесточать наказание стримеру Mellstroy за избиение модели в прямом эфире

Блогер заметил, что голова у него не болит и он чувствует себя отлично, ведь пьёт "только дорогой алкоголь". Также стример заметил, что уже нашёл себе работу и станет менеджером. Улицы подметать, заверил блогер, он не будет. А вот требуемую компенсацию пострадавшей модели он выплачивать не собирается, заявив, что этого не случится "никогда в жизни".

Напомним, в октябре прошлого года во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Государственный обвинитель просил суд признать блогера виновным по статье "Побои" и назначить ему полгода исправительных работ. Кроме того, обвинение требовало частично удовлетворить гражданский иск, возместив 50 тысяч рублей за материальный ущерб и причинённый моральный вред. В итоге стример получил полгода исправительных работ, его также обязали возместить моральный ущерб, как и просило обвинение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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