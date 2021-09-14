18-летним футболистом сборной России Захаряном заинтересовалась "Барселона"
В национальной команде он дебютировал 1 сентября, выйдя в стартовом составе в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
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Услугами 18-летнего полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна заинтересовалась "Барселона". Об этом в своём телеграм-канале сообщает известный журналист Нобель Арустамян.
"Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи "Динамо", чтобы оценить игру Захаряна. Представители "Барсы" остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с "Динамо", так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели", — написал Арустамян.
По словам журналиста, переход Захаряна в "Барселону" может состояться летом 2022 года. Помимо каталонского клуба интерес к футболисту также проявляли "Брюгге", "Лейпциг" и "Сассуоло".
"Вполне возможно, этой осенью "Барса" захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе "Динамо", — отметил бывший комментатор "Матч ТВ".
Захарян дебютировал в РПЛ в ноябре 2020 года. Всего он провёл за "Динамо" 20 матчей, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Контракт хавбека с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.
В начале сентября Захарян провёл две встречи за сборную России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В играх с Хорватией (0:0) и Мальтой (2:0) он выходил на поле в стартовом составе.
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