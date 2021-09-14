Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не присутствовала на встрече с президентом России Владимиром Путиным из-за желания принять участие в целом ряде турниров. Об этом сообщает ТАСС.

11 сентября Путин встретился в Кремле с победителями Олимпийских игр в Токио и вручил им государственные награды.

"Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалил за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона", — сказала Ласицкене.

На прошлой неделе россиянка победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Она преодолела планку на высоте 2,05 метра, оставив позади представительницу Украины Ярославу Магучих (2,03 м) и австралийку Николу Макдермотт (2,01).

"Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона — чемпионатам мира и Европы, где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков", — отметила 28-летняя прыгунья.