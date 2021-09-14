Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что не ждёт от матча первого тура Лиги чемпионов против петербургского "Зенита" лёгкой прогулки. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

"Начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придётся сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим. Это будет сложная встреча", — заявил испанский защитник.

"Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Томаса Тухеля в финале победила "Манчестер Сити" со счётом 1:0.

"Что бы мы ни сделали в прошлом, это не даёт нам никаких преимуществ в этом сезоне. У нас есть опыт, желание, мы жаждем пройти максимально далеко", — отметил Аспиликуэта.