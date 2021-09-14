"Будет сложная встреча": Капитан "Челси" Аспиликуэта рассказал о настрое команды перед матчем с "Зенитом"
Встреча состоится 14 сентября в Лондоне. Начало игры в 22:00 по московскому времени.
Фото © ФК "Челси"
Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что не ждёт от матча первого тура Лиги чемпионов против петербургского "Зенита" лёгкой прогулки. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
"Начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придётся сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим. Это будет сложная встреча", — заявил испанский защитник.
"Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Томаса Тухеля в финале победила "Манчестер Сити" со счётом 1:0.
"Что бы мы ни сделали в прошлом, это не даёт нам никаких преимуществ в этом сезоне. У нас есть опыт, желание, мы жаждем пройти максимально далеко", — отметил Аспиликуэта.
Матч "Челси" и "Зенита" состоится 14 сентября в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало игры в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски.
Футбол. Интересное по теме
Проигрывать нельзя: "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" начинают борьбу в Лиге чемпионов и Лиге Европы
вчера в 23:11
Удаление и нереализованный пенальти: "Краснодар" в меньшинстве ушёл от поражения в матче с "Ростовом"
вчера в 18:31
Фантастический дебют датского новичка: "Рубин" разгромил "Урал" в чемпионате России по футболу
вчера в 17:23
Комментариев: 0