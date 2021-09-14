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"Будет сложная встреча": Капитан "Челси" Аспиликуэта рассказал о настрое команды перед матчем с "Зенитом"

Встреча состоится 14 сентября в Лондоне. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

14 сентября, 08:40
<p>Фото © ФК "Челси"</p>

Фото © ФК "Челси"

Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что не ждёт от матча первого тура Лиги чемпионов против петербургского "Зенита" лёгкой прогулки. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

"Начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придётся сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим. Это будет сложная встреча", — заявил испанский защитник.

"Челси" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда Томаса Тухеля в финале победила "Манчестер Сити" со счётом 1:0.

"Что бы мы ни сделали в прошлом, это не даёт нам никаких преимуществ в этом сезоне. У нас есть опыт, желание, мы жаждем пройти максимально далеко", — отметил Аспиликуэта.

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Матч "Челси" и "Зенита" состоится 14 сентября в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало игры в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Бартошом Франковски.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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