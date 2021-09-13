"Ростов" на своём поле сыграл вничью с "Краснодаром" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу — 1:1. Встречу судил московский арбитр Алексей Матюнин.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Защитник "Ростова" Денис Терентьев прострелил с левого фланга, и его коллега по амплуа из "Краснодара" Урош Спаич головой срезал мяч в свои ворота.

Кошмарный кивок Спайича – мяч от штанги залетел в дальний угол 😱 pic.twitter.com/wV0eHL5D1A — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021

Сразу после этого гости остались в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён польский хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк, в августе перешедший из московского "Локомотива".

Перед перерывом арбитр назначил пенальти в ворота "Ростова". Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла, пробивая одиннадцатиметровый, не попал в створ ворот.

Окончательный результат был установлен в середине второго тайма. Алексей Ионов выполнил разрезающую передачу в штрафную, и 21-летний полузащитник гостей Эдуард Сперцян реализовал выход один на один с Сергеем Песьяковым.

Ионов гениально убрал защитника и вырезал в штрафную. Сперцян исполнил – лучше некуда! 💥 pic.twitter.com/KTyEbSlTS6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021

"Ростов" набрал шесть очков, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с деcятью баллами — на седьмой позиции.