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Удаление и нереализованный пенальти: "Краснодар" в меньшинстве ушёл от поражения в матче с "Ростовом"

С 30-й минуты краснодарский клуб играл вдесятером. Две жёлтые карточки получил Гжегож Крыховяк, в августе перешедший из "Локомотива".

13 сентября, 18:31
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

"Ростов" на своём поле сыграл вничью с "Краснодаром" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу — 1:1. Встречу судил московский арбитр Алексей Матюнин.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Защитник "Ростова" Денис Терентьев прострелил с левого фланга, и его коллега по амплуа из "Краснодара" Урош Спаич головой срезал мяч в свои ворота.

Сразу после этого гости остались в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён польский хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк, в августе перешедший из московского "Локомотива".

Перед перерывом арбитр назначил пенальти в ворота "Ростова". Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла, пробивая одиннадцатиметровый, не попал в створ ворот.

Окончательный результат был установлен в середине второго тайма. Алексей Ионов выполнил разрезающую передачу в штрафную, и 21-летний полузащитник гостей Эдуард Сперцян реализовал выход один на один с Сергеем Песьяковым.

"Ростов" набрал шесть очков, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с деcятью баллами — на седьмой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 7-й тур

"Ростов" – "Краснодар" — 1:1

Голы: Спаич, в свои ворота 29' (1:0), Сперцян 65' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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