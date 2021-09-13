Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный не считает, что первая ракетка мира серб Новак Джокович психовал в финале US Open против россиянина Даниила Медведева. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча завершилась победой Медведева в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 16 минут. За время игры Джокович реализовал только один брейк-пойнт из шести. По ходу встречи лидер мирового тенниса вдребезги разбил ракетку, а в перерыве между геймами расплакался.

"Он не психовал. Новак очень тяжело справлялся с тем давлением, которое оказывалось на него на протяжении последнего времени. И я считаю, что ему очень хорошо это удавалось, за исключением последнего матча. Просто уровень игры Даниила и давление, которое испытывал Джокович, плюс тот факт, что осталось выиграть один матч, привели к такому результату. А в принципе, я не знаю другого игрока за всю историю тенниса, на которого оказывалось бы такое давление, которое испытывал Джокович", — сказал Южный.

Если бы Джокович выиграл в финале у Медведева, он установил бы фантастическое достижение, победив на всех четырёх турнирах Большого шлема за календарный год. Ранее подобного добивались лишь американец Дональд Бадж в 1938 году, Морин Коннолли из США в 1953-м, австралиец Род Лейвер в 1962-м и 1969-м, представительница Зелёного континента Маргарет Смит-Корт в 1970-м и немка Штеффи Граф в 1988-м.