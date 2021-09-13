"Бавария" поздравила Даниила Медведева с победой на US Open
Наш спортсмен является болельщиком немецкого футбольного клуба.
Фото © US Open
Мюнхенская "Бавария" поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open. Об этом сообщается на страничке немецкого футбольного клуба в "Инстаграме".
"Даниил Медведев, поздравляем тебя с победой на US Open", — говорится в сообщении пресс-службы "Баварии".
К посту прикреплено видео, на котором снят процесс изготовления для Медведева именной футболки с первым номером. Майка была подарена теннисисту в прошлом году после его победы на Итоговом турнире АТР.
Накануне в финале US Open Медведев в трёх сетах победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4. Он не позволил сопернику выиграть все четыре мейджора за год и оформить календарный Большой шлем.
Медведев является болельщиком "Баварии". В прошлом году он поздравил мюнхенский клуб с победой в Лиге чемпионов.
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