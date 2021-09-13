МОК может изготовить для теннисистки Весниной новые медали вместо украденных

МОК готов будет рассмотреть вопрос об изготовлении новых олимпийских медалей для российской теннисистки Елены Весниной взамен украденных. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, мы рассмотрим этот вопрос", — сообщили в олимпийском комитете.

Накануне стало известно об ограблении дома Весниной в Московской области. По словам спортсменки, злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград были также похищены драгоценности. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Веснина является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, также в её активе четыре титула на турнирах Большого шлема. В мае 2018-го она прервала карьеру, а через несколько месяцев родила дочь. На корт 35-летняя россиянка вернулась лишь в нынешнем сезоне.