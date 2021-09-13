МОК может изготовить для теннисистки Весниной новые медали вместо украденных
Накануне стало известно об ограблении дома олимпийской чемпионки в Московской области.
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МОК готов будет рассмотреть вопрос об изготовлении новых олимпийских медалей для российской теннисистки Елены Весниной взамен украденных. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, мы рассмотрим этот вопрос", — сообщили в олимпийском комитете.
Накануне стало известно об ограблении дома Весниной в Московской области. По словам спортсменки, злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград были также похищены драгоценности. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.
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Веснина является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде, также в её активе четыре титула на турнирах Большого шлема. В мае 2018-го она прервала карьеру, а через несколько месяцев родила дочь. На корт 35-летняя россиянка вернулась лишь в нынешнем сезоне.
На Олимпиаде в Токио Веснина выиграла серебряную медаль в смешанном разряде. В финале они с Асланом Карацевым уступили соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву — 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.
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