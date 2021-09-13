В Госдуме назвали очень важной и нужной победу Даниила Медведева на US Open

"Мы этот турнир давно не выигрывали в мужском разряде, поэтому мы таким образом лишний раз показываем, что у нас не только женский теннис, но и мужской развивается активно. И на Олимпиаде это было видно, и микс наш очень здорово сыграл. На Олимпиаде Даниилу не хватило немного, но это спорт, он себя чувствовал, видимо, не так здорово. Ну а здесь собрался, вошёл в хорошую спортивную форму, порадовал нас победой, причём очень яркой. И на таком значимом турнире. Это очень важная и нужная победа", — сказала Журова.