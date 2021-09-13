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В Госдуме назвали очень важной и нужной победу Даниила Медведева на US Open

Россиянин не позволил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу оформить календарный Большой шлем, выиграв все четыре мейджора за год.

13 сентября, 10:44
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала победу российского теннисиста Даниила Медведева на US Open очень важной и нужной. Об этом она рассказала Лайфу.

"Мы этот турнир давно не выигрывали в мужском разряде, поэтому мы таким образом лишний раз показываем, что у нас не только женский теннис, но и мужской развивается активно. И на Олимпиаде это было видно, и микс наш очень здорово сыграл. На Олимпиаде Даниилу не хватило немного, но это спорт, он себя чувствовал, видимо, не так здорово. Ну а здесь собрался, вошёл в хорошую спортивную форму, порадовал нас победой, причём очень яркой. И на таком значимом турнире. Это очень важная и нужная победа", сказала Журова.

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В финале турнира Медведев в трёх сетах победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4. Он не позволил сопернику выиграть все четыре мейджора за год и оформить календарный Большой шлем.

Медведев стал первым за 16 лет российским теннисистом, выигравшим турнир Большого шлема в мужском одиночном разряде. До него подобного успеха добивались лишь Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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