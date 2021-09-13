Судороги и "мёртвая рыба": Как Медведев покорил Америку и стал теннисным королём Он стал первым за 16 лет российским игроком, выигравшим турнир Большого шлема в мужском одиночном разряде. До него подобного успеха добивались лишь Евгений Кафельников и Марат Сафин. 13 сентября, 13:33 Фото © US Open

Последний в этом году турнир Большого шлема ожидаемо завершился встречей первой и второй ракеток мира. Только вот сам финал удивил весь спортивный мир. Россиянин Даниил Медведев практически без шансов разгромил лидера мирового тенниса — серба Новака Джоковича. На корте "Артур Эш Стэдиум" после двух часов 16 минут борьбы был зафиксирован счёт 6:4, 6:4, 6:4 в пользу нашего спортсмена.

На трибунах не было свободных мест. На теннисный спектакль пришли посмотреть в том числе голливудские звёзды — Брэд Питт, Алек Болдуин, Бен Стиллер, Кейт Хадсон, Брэдли Купер, Пол Уэсли и Рами Малек. Также за матчем наблюдали легенды тенниса Род Лэйвер, Мария Шарапова, Энди Роддик и Ким Клейстерс. Все эти звёзды стали свидетелями удивительной игры Медведева, который уже в первом гейме встречи взял подачу Джоковича. Россиянин играл невероятно мощно, подавал на высочайшем уровне, а серб, напротив, непривычно много ошибался в простых для него ситуациях.

Мощнейшая игра Даниила и слёзы Новака

Новак стал похож на себя только во второй партии. С первых геймов он навязал сопернику борьбу и был очень близок к брейку. При счёте меньше у Медведева не прошла первая подача, и в этот момент в пользу Даниила сыграла недисциплинированность зрителей. Согласно правилам, из-за шума розыгрыш полностью переигрывается, и россиянин снова получил две попытки для ввода мяча в игру. В итоге Джокович проиграл гейм и выместил всю злость на ракетке, от которой и мокрого места не осталось.

Возможно, этот эпизод и стал ключевым в финале. Новак так и не смог восстановить душевное равновесие, проиграл и второй сет, а в третьем Медведев сразу же повёл 4:0. Хоть какая-то видимость интриги появилась лишь в самом конце матча. При счёте 5:2 россиянин заработал матчбол. В этот момент публика, преимущественно поддерживавшая Джоковича, завелась не на шутку и сбила россиянина с настроя. Он допустил две двойные ошибки подряд и впервые в матче позволил сопернику сделать брейк.

Во время перерыва между геймами серб откровенно рыдал. Такого от сильнейшего теннисиста мира никто не ожидал. При счёте 5:4 Медведев вновь подавал на титул, заработав двойной матчбол. Сначала он сделал ещё одну двойную ошибку, но затем всё-таки смог довести встречу до логического завершения.

Легендарное празднование

Взяв решающее очко, Даниил рухнул как подкошенный и несколько секунд пролежал на корте с высунутым языком. Позднее теннисист объяснил, что попытался сымитировать празднование гола в футбольном симуляторе FIFA, происходящее при сочетании кнопок L2 и Left на геймпаде PlayStation. Игроки называют этот трюк "падением кирпича" или "мёртвой рыбой".

— Я обожаю играть в FIFA. И это называется "мёртвая рыба". Я обсуждал это с парнями в раздевалке — молодыми классными парнями. Они играют в FIFA. И они такие: "Это легендарно". Все, кто играет в FIFA, считает это легендарным. И я захотел так сделать. Не для того, чтобы попасть в газеты, меня это не волнует. Я хотел сотворить особенный момент для друзей, с которыми играю в FIFA. Падать было немного больно. На харде это не очень приятно. Но я рад, что получилось легендарно, — заявил после матча Медведев.

Даниил стал первым за 16 лет российским спортсменом, выигравшим турнир Большого шлема в мужском одиночном разряде. До него подобного успеха добивались лишь Евгений Кафельников и Марат Сафин. Каждый из них выиграл по два мэйджора. Кафельников в 1996 году победил на Ролан Гаррос, а в 1999-м — на Australian Open. Сафин в 2000 году взял US Open, а в 2005-м — Australian Open. В женском одиночном разряде один раз побеждала Анастасия Мыскина, дважды — Светлана Кузнецова, пять раз — Мария Шарапова.

Судороги и подарок жене

По словам Медведева, в концовке матча у него начались судороги. Он старался всеми возможными способами скрыть от соперника свои проблемы, чтобы не воодушевить его на решающий штурм. Также россиянин сделал ставку на эйсы, чтобы не затягивать розыгрыши.

— При счёте 5:3 у меня начались судороги — наверное, от давления из-за того, что упустил матчбол. Ноги не двигались, с трудом ходил — левая вообще не работала. Посмотрите повтор — я шёл за полотенцем и подтаскивал ногу. Старался этого не показывать — если бы Новак увидел, было бы не очень хорошо. Заработал ещё два матчбола и подумал: "Нужен эйс, постарайся попасть". В итоге сделал двойную. Был второй шанс, и я попал первым мячом. Очень рад, — говорит триумфатор US Open.

После матча Медведеву вручили чек на два с половиной миллиона долларов. Таких денег он раньше никогда не зарабатывал. В интервью на корте россиянин признался, что дополнительной мотивацией для него было сделать подарок своей жене. Так совпало, что в день финала Даниил и Дарья отмечали годовщину свадьбы.

— Сегодня ровно три года с нашей свадьбы. По ходу турнира у меня толком не было возможности подумать о подарке. Когда я вышел в финал, то сразу подумал: если проиграю, придётся быстро искать подарок. А потом понял, что, если проиграю, у меня же не будет времени найти подарок, так что надо побеждать! — рассказал наш спортсмен.

Несостоявшееся достижение Джоковича

Отдельно стоит отметить, что для Джоковича победа в финале US Open имела сверхпринципиальное значение. Этот успех позволил бы ему установить фантастическое достижение — победа на всех четырёх турнирах Большого шлема за календарный год. Ранее подобного добивались лишь избранные — американец Дональд Бадж в 1938 году, Моурин Коннолли из США в 1953-м, австралиец Род Лэйвер в 1962-м и 1969-м, представительница Зелёного континента Маргарет Смит-Корт в 1970-м и немка Штеффи Граф в 1988-м.

Мало того, победа в Нью-Йорке позволила бы Джоковичу стать единоличным лидером по количеству выигранных турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде за всю историю. Сейчас у него равные показатели со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем (по 20 титулов). В нынешнем году серб выиграл 27 матчей подряд на мэйджорах, взяв Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдон, но победить в 28-й игре не смог. На путь к финалу он затратил на четыре с половиной часа больше, чем Медведев, а в самой решающей встрече не справился с безупречно игравшим соперником и собственными нервами.

— Разочарован своим выступлением. Мог и должен был играть лучше. Но это спорт. Иногда побеждаешь, иногда уступаешь дорогу сопернику. Поражение тяжёлое, очень тяжёлое. Но в то же время я очень рад за Даниила. Он отличный парень и заслужил титул, действительно заслужил, — немного отойдя от событий на корте, рассказал Джокович.

Фото © US Open

Помощь тренера и психолога из Франции

Для Медведева финал стал третьим на турнирах Большого шлема. Два года назад на US Open он проиграл Рафаэлю Надалю, уступив два стартовых сета, но затем чуть было не перевернув всё с ног на голову, — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. В феврале 2021-го россиянин в решающем матче проиграл в трёх партиях Джоковичу, не сумев справиться с напором серба, — 5:7, 2:6, 2:6. С третьей попытки у Даниила всё получилось. На этот раз Медведев с французским тренером Жилем Сервара, который работает с ним на протяжении всей профессиональной карьеры, разработали универсальный план на игру. Были предусмотрены все возможные варианты, в том числе и смена соперником тактики по ходу матча.

Помимо тренера неоценимую роль в победе Медведева сыграла французский психолог Франциска Дозе, поддерживавшая теннисиста на трибунах. Их сотрудничество началось в 2018 году. Дозе использует даосские практики и медитации и учит игроков слушать своё тело. В начале карьеры Даниил имел репутацию одного из главных скандалистов мирового тенниса. Он ругался со всеми подряд — с соперниками, судьями, болельщиками. Чрезмерный выплеск эмоций не позволял ему полностью сконцентрироваться на результатах.

Достаточно вспомнить матч третьего круга на US Open 2019 года против испанца Фелисиано Лопеса. Сначала россиянин сорвал злость на мальчике, который с небольшой задержкой принёс ему полотенце. Медведев резко вырвал у бол-боя это полотенце и швырнул его на корт. Судья предупредил россиянина и наказал его предупреждением за неспортивное поведение.

Медведеву этого показалось мало. Он метнул ракетку в сторону арбитра и оскорбил его. Американская публика начала откровенно болеть против россиянина. Даниил ответил болельщикам демонстрацией среднего пальца. Судья этого не заметил, но режиссёр трансляции любезно вывел этот эпизод на большой экран. Тогда россиянина оштрафовали на девять тысяч долларов. Сейчас он стал гораздо лучше контролировать свои эмоции на корте.

— Даниил изменился и в игре, и вне корта — вы сами замечаете, насколько он скромен, прагматичен и сосредоточен. Между турнирами мы проводим много длинных сеансов, во время соревнований времени на это мало, хотя мы, конечно, общаемся и между матчами, — говорит Дозе.

Триумфа на US Open Медведеву не хватило, чтобы стать первой ракеткой мира. Впрочем, он может подняться на вершину уже совсем скоро. Россиянину сейчас нужно немного отдохнуть в кругу семьи и друзей и с новыми силами ударно провести концовку сезона. Наши соотечественники не лидировали в рейтинге АТР уже более двадцати лет. Последним в апреле 2001 года список сильнейших теннисистов мира возглавлял Марат Сафин. Медведев готов к лидерству, в этом нет никаких сомнений!

Авторы Роман Фейгин