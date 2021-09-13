Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире US Open. Для нашего спортсмена это стало первым триумфом на турнирах Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"На пути к финалу этого престижного состязания Вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!" — отметил Путин.

Российский лидер также пожелал Медведеву здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте.