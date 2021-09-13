"Так играют настоящие чемпионы": Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на US Open
Ранее наш спортсмен стал победителем турнира Большого шлема, обыграв серба Новака Джоковича.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв / Валерий Мельников / AP / Elise Amendola
Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на турнире US Open. Для нашего спортсмена это стало первым триумфом на турнирах Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"На пути к финалу этого престижного состязания Вы проявили высочайший класс мастерства и упорство в достижении цели и в решающем матче выступили уверенно, собранно, не оставив шанса сильному и именитому сопернику. Так играют настоящие чемпионы!" — отметил Путин.
Российский лидер также пожелал Медведеву здоровья, удачи и новых успехов в жизни и спорте.
Напомним, Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема. Россиянин в третий раз играл в финале US Open и наконец обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича — со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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